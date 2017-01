Seit zehn Jahren bietet der Intersolar AWARD Solar-Unternehmen eine Plattform, um ihre Innovationskraft unter Beweis zu stellen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Der Preis wird in den Kategorien "Photovoltaik" und "Herausragende Solare Projekte" an Unternehmen verliehen, die in besonders vorbildlicher Weise die globale Energiewende vorantreiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...