Auch die US-Indizes präsentieren sich nach wie vor in Bestform. Der S&P 500 hat seit dem Ausbruch über das Niveau von 2.190 Punkten nichts an Stärke eingebüßt, der Index befndet sich weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend. Wichtig war in den letzten Wochen vor allem, dass auch der technologielastige Nasdaq die Rallye in den USA unterstützte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...