Wien - Laut Mark Kiesel, CIO für globale Unternehmensanleihen bei PIMCO, bleibt "Joe Sixpack" in Spendierlaune: Der Konsum in den Vereinigten Staaten entwickelt sich gut. Davon können Anleger mit Unternehmensanleihen profitieren. Chancen sieht er jetzt bei Titeln aus den Branchen Kabelnetzbetreiber, Telekommunikation und Glücksspiel sowie bei Papieren von Fluglinien und Unternehmen aus dem Hotellerie- und Gaststättengewerbe, so die Experten von "FONDS professionell".

