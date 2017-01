Frankfurt - Geplante Steuererleichterungen könnten US-Konzerne dazu bewegen, Auslandsgelder heim in die USA zu holen. Dividenden dürften angesichts eines eher begrenzten Kurspotenzials einen wesentlichen Anteil am Gesamtertrag von Aktienanlagen ausmachen. Der DWS Top Dividende (ISIN DE0009848119/ WKN 984811) ist ein seit vielen Jahren erfolgreicher Fonds, der breit gestreut in dividendenstarke Aktien anlegt, so die Experten von DWS Investments.

Den vollständigen Artikel lesen ...