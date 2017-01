Was Volkswagen angeht, könnte die Bandbreite der Gefühle und Meldungen gerade nicht größer sein. Neben dem Schock über die milliardenschweren Einigung im Dieselabgas-Skandal in den USA - welche die Höhe der Rückstellungen wohl überschreiten wird - sorgt das Unternehmen für Begeisterung, was die Absatzzahlen angeht. Es sieht schwer danach aus, dass Volkswagen nunmehr der größte Autokonzern der Welt ist. Die Anleger konzentrieren sich allem Anschein nach auf letztere Meldung und bedenken die Aktie mit satten Kursgewinnen. Charttechnisch sendet das Papier viele positive Signale. Auf welche Unterstützungen und Widerstände es ankommt, zeigt Ihnen Moderatorin Cornelia Eidloth im Video!