Lieber Leser,

dass die Aktie von Solarworld so stark nach oben geprescht ist, kann man mittlerweile getrost der Gerüchteküche zu ordnen. Jeder Blick auf die gängigsten Fundamentaldaten zeigt, dass der Wert es in der nächsten Zeit wohl kaum zum erhöhten Gewinnwachstum schaffen wird. Umso weniger sollte man sich von solchen Kapriolen beeindrucken lassen. Auch ein Blick auf die Markttechnik hilft in solchen Situationen, die Nerven zu behalten. Denn, der langfristige Abwärtstrend ist weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...