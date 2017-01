Düsseldorf - Die massive Abwertung des Britischen Pfundes im Anschluss an das "Brexit"-Votum in Großbritannien scheint bisher nicht gefruchtet zu haben: Die Industrieproduktion will einfach nicht in die Gänge kommen und lag im Oktober 2016 gut 1% unter dem entsprechenden Niveau des Vorjahresmonats, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

