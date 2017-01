Lauda-Königshofen - RWE-Aktie: Anschlusskäufer treiben die Rally weiter voran - Chartanalyse Obwohl seit den Tiefstständen aus September 2015 um 9,12 Euro ein klarer Aufwärtstrend in dem Wertpapier von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) eingezeichnet werden kann, ginge es nach den Jahreshochs aus dem abgelaufenen Jahr bei 16,49 Euro mit den Kursnotierungen wieder abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

