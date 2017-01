Wien - Laut dem Fondsanbieter Bantleon dürfte es an den Anleihemärkten in den kommenden Monaten ungemütlich bleiben, so die Experten von "FONDS professionell".Grund: Die Renditen würden voraussichtlich weiter steigen. Bond-Anleger sollten dementsprechend die Durationsrisiken in ihren Portfolios reduzieren. Aktien würden im laufenden Jahr wohl deutlich besser abschneiden als Anleihen. Trotzdem sollten Investoren nicht komplett auf Anleihen verzichten, würden die Bantleon-Experten raten: Die politischen Unwägbarkeiten seien zu groß.

Den vollständigen Artikel lesen ...