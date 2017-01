Gewinner für Dienst für den Islam, Islamische Studien, Arabische Sprache und Literatur, Medizin und Wissenschaft bekannt gegeben

Die King Faisal Foundation, eine seit 1976 bestehende internationale philanthropische Organisation mit Sitz in Saudi-Arabien und der Mission, das Erbe von König Faisal bin Abdulaziz Al Saud zu bewahren und zu verewigen, hat die Gewinner des mit Spannung erwarteten King Faisal International Prize (KFIP) 2017 bekannt gegeben.

The Custodian of The Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al-Saud, King of Saudi Arabia, Winner of the King Faisal International Prize (Service to Islam) 2017 (1438H) (Photo: ME NewsWire)

Der Hüter der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, König von Saudi-Arabien hat den Preis für die Kategorie Dienst für den Islam für seinen unermüdlichen Einsatz im Dienst der beiden heiligen Moscheen von Mekka und Medina gewonnen. Professor Ridwan Al-Sayyid der Lebanese University erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Islamische Studien für seine Forschungspublikationen auf dem Gebiet der islamischen Jurisprudenz und des politischen Erbes.

Die Arabic Language Academy of Jordan wurde einstimmig zum Sieger in der Kategorie Arabische Sprache und Literatur für ihre hervorragenden Einsatu für den Transfer von Wissenschaft und Technologiewissen durch die Übersetzung ins Arabische erklärt. Der emeritierte Professor Tadamitsu Kishimoto des Immunology Frontier Research Center an der Universität Osaka in Japan nahm den Preis in der Kategorie Medizin für seine herausragende Rolle bei der Entwicklung einer neuartigen Biologika-Behandlung für Autoimmunerkrankungen mit nach Hause.

Die Co-Gewinner der Kategorie Wissenschaft sind Professor Daniel Loss von der Fakultät für Physik an der Universität Basel in der Schweiz und Professor Laurens Molenkamp, Leiter der MBE-Einheit an der Universität Würzburg in Deutschland, und zwar für ihre Pionierarbeit im experimentellen Bereich der Spintronik.

Der jährlich vergebene KFIP ehrt die herausragenden Bemühungen von Einzelpersonen und Institutionen in fünf Kategorien. Bei einem packenden Endspurt bis zum Finale trafen sich Mitglieder des Auswahlausschusses aus der ganzen Welt in Riad vom 8. bis 10. Januar, um die Gewinner für 2017 zu wählen.

KFIP zielt darauf ab, Muslime zu inspirieren, sich an allen Aspekten der Kultur zu beteiligen, das menschliche Wissen zu bereichern und die Menschheit zu entwickeln. Die Gewinner werden rein nach Leistung ausgewählt, wobei ihre Arbeiten sorgfältig durch spezialisierte Auswahl-Ausschüsse für jede Kategorie untersucht werden. Das strenge Bewertungsverfahren entspricht internationalen Standards, und viele der Preisträger wurden im Anschluss mit renommierten Anerkennungen einschließlich des Nobelpreises geehrt.

