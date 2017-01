Die Nordex-Aktie fällt heute über drei Prozent in den Keller - im vergangenen Jahr mussten Nordex-Aktionäre einen Verlust in Höhe von 38% verbuchen. Wie heute bekannt wurde, erhöhte die Nordex-Gruppe im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016 ihren Auftragseingang um 33,6% auf 3,30 Mrd. EUR (2015: 2,47 Mrd. EUR). In Folge des Zusammenschlusses mit der Acciona Windpower, die zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...