Heute veröffentlichte Milupa Nutricia die offizielle Milupa Geburtenliste 2016. Die Ergebnisse zeigen, dass es im vergangenen Jahr 760.652 Geburten in deutschen Kliniken gab. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Geburtenrate in Deutschland somit um 6,08 Prozent gestiegen.



2016 wird die Milupa Geburtenliste von der Charité Berlin mit 5.245 Geburten angeführt. Dies entspricht einem Wachstum von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf dem zweiten Rang liegt das Sankt Joseph Krankenhaus in Berlin mit 4.374 Geburten. Knapp dahinter folgt die Frauenklinik des Rotkreuzklinikums München mit 3.986 Geburten.



Weniger Entbindungsstationen im Jahr 2016



Insgesamt haben in Deutschland im vergangenen Jahr 716 Klinikstandorte mit einer Entbindungsstation Geburten gemeldet. Das bedeutet einen Rückgang von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies unterstreicht die schon seit Längerem feststellbare Tendenz zu Klinik-Zusammenschlüssen und zur Schließung von Entbindungsstationen.



Die Milupa Geburtenliste



Milupa Nutricia veröffentlicht seit 1999 einmal jährlich die Milupa Geburtenliste. Bezüglich der absoluten Zahlen weicht die Milupa Geburtenliste prinzipiell leicht von der Geburtenstatistik des Statistischen Bundesamts ab. Denn Milupa Nutricia erfasst die einzelnen Geburten in Kliniken, das Statistische Bundesamt hingegen erfasst die Anzahl aller Neugeborenen. Dies schließt zum Beispiel Geburten in Geburtshäusern und Hausgeburten mit ein. In Bezug auf den jährlichen, prozentuellen Anstieg der Geburten liegen die Ergebnisse von Milupa Nutricia allerdings sehr nah an denen des Statistischen Bundesamts. So betrug die Steigerung der Geburtenrate laut dem Statistischen Bundesamt von 2014 auf 2015 3,2 Prozent und im Vergleich die Steigerung der Geburtenrate laut Milupa Nutricia 3,4 Prozent.



Erhebung durch den Milupa Nutricia Außendienst



Zur Erhebung der Geburtenzahlen führt der wissenschaftliche Außendienst von Milupa Nutricia eine Abfrage bei den einzelnen Kliniken durch. Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.



