NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat sich der Dow Jones Industrial wieder etwas an die noch nie erreichte Marke von 20 000 Punkten herangetastet. Am Mittwoch stand bei dem US-Leitindex ein Plus von 0,33 Prozent auf 19 920,48 Punkte zu Buche.

Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,14 Prozent auf 2271,99 Zähler vor. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 bewegte sich mit plus 0,06 Prozent auf 5038,142 Punkte kaum vom Fleck, nachdem er am Dienstag ein Rekordhoch erreicht hatte.

Um 17.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (11.00 Ortszeit) will Trump in New York eine Pressekonferenz geben. Es wäre die erste seit Juli 2016. Der Republikaner hatte im November die Präsidentschaftswahl gewonnen. Noch nie hat ein gewählter US-Präsident so lange nach der Wahl den Medien nicht Rede und Antwort gestanden. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Anleger./la/he

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

AXC0157 2017-01-11/16:08