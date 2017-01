Der französische Autobauer Renault legt in Deutschland doppelt so stark zu wie der Markt. Neben einer überarbeiteten Modellpalette hilft dabei auch die deutsche Förderprämie für Elektroautos.

Es gab sicher schon Jahrespressekonferenzen, die für die Renault-Verantwortlichen unangenehmer waren. Bei seiner traditionellen Jahresbilanz im Düsseldorfer Intercontinental kann Renault-Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz Zuwächse verkünden, die so gut sind, wie zuletzt vor sechs Jahren. Rund 175.400 Fahrzeuge haben Renault und die rumänische Schwestermarke Dacia zusammen in Deutschland verkauft - das sind 12,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen 23.100 Nutzfahrzeuge. Insgesamt wächst Renault damit doppelt so schnell wie der Markt und kann den Marktanteil auf fast 5,5 Prozent steigern.

Damit ist Deutschland wieder der zweitwichtigste Markt für die Franzosen in Europa. Rechnet man Dacia und Renault zusammen, könnte man sich sogar wieder "größter Importeur" nennen. Doch laut Hochgeschurtz sei dieser Titel "für den Kunden gar nicht so wichtig".

Mit einer vergleichsweise jungen Modellpalette ...

