Ende der Gratiskultur: Die Deutsche Post führt erstmals eine Jahresgebühr für das klassische Postfach ein. Dem Bonner Konzern dürfte das zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe bescheren.

Wer das Wort "Postfach" hört, denkt heute unweigerlich an E-Mail-Dienste. Dass es in Deutschland immer noch 818.000 verschließbare Fächer in Filialen der Deutschen Post gibt, hinter deren Türklappen Briefe lagern, brachte der Bonner Konzern am heutigen Mittwoch in Erinnerung - durch eine Preiserhöhung.

Bislang mussten Post-Kunden für die Fächer nur dann 15 Euro zahlen, wenn sie eine Postlagerstätte beantragten. Die Einmalzahlung blieb zudem in den vergangenen zwölf Jahren in der Höhe unverändert.

Ab dem 1. März aber wird es deutlich teurer. "Dann verlangen wir eine jährliche Gebühr von 19,90 Euro", bestätigte ein Konzernsprecher einen Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Schon seit Mitte 2016 verlange man diesen Mietbetrag von Neukunden, sagte er.

Deutschlands größter Briefverteiler, der im Zustellgeschäft auf einen Marktanteil von ...

