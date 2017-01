Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen



US74346L1017 Sierra Oncology Inc. 11.01.2017 US82640U1079 Sierra Oncology Inc. 12.01.2017 Tausch 1:1

CA80234R2090 Santa Maria Petroleum Inc. 11.01.2017 CA48349P1036 Santa Maria Petroleum Inc. 12.01.2017 Tausch 2,3:1

CA6066352098 Hannan Metals Ltd. 11.01.2017 CA4105841064 Hannan Metals Ltd. 12.01.2017 Tausch 1:1