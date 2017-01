Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie sorgte 2016 für Verwirrung. Banken warnten vor weniger Krediten. Verbraucher fürchteten um ihr Baufinanzierungsvorhaben. Nun gibt es erste Erfahrungen. Was sich wirklich geändert hat.

Ein Hauskauf geht in der Regel einher mit einem Immobilienkredit. 2016 war aufgrund der rekordtiefen Zinsen auf Baufinanzierungen dafür gemeinhin ein gutes Jahr. Aber einigen Finanzierungsexperten zufolge sollte ab März dieser paradiesische Zustand ein Ende haben - zumindest wurde es so vielfach kommuniziert. Schuld daran sei die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die am 1. März 2016 in Kraft trat.

Seitdem sind deutsche Geldinstitute verpflichtet, die Kreditwürdigkeit potenzieller Darlehensnehmer noch genauer zu prüfen als bislang vorgeschrieben - und entsprechend zu dokumentieren. Angeblich verhindere sie Kredite und bringe Wunsch-Häuslebauer von ihren Plänen ab. Doch hat sie wirklich so krasse Einschnitte verursacht? Wer bekommt tatsächlich Probleme bei der Immobilienkreditvergabe? Und welche Rolle spielt eigentlich die Immobilie selbst noch als Sicherheit? Ein Überblick.

Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie (kurz WIKR) basiert auf Forderungen der EU, strengere Regeln für die Darlehensvergabe im privaten Wohnungsbau einzuführen. Ursprünglich vor allem für die laxen Vergabeverfahren in Ländern wie Spanien gedacht, musste auch die Bundesregierung die EU-Richtlinie umsetzen. Mit der WIKR tat sie dies - und zum Anstoß vieler strenger als vielleicht notwendig. Bei der Einführung prophezeiten viele Branchenkenner eine stark fallende Zahl von Darlehensverträgen für Privatimmobilien - schließlich würden durch die Richtlinie zahlreiche potenzielle Kreditnehmer für ungeeignet erklärt.

Vor allem ältere Menschen und junge Familien sollten in Deutschland Schwierigkeiten bekommen, ein Darlehen für das Eigenheim aufzunehmen, beklagten im Herbst etwa Sparkassen- und Volksbanken-Verbände. Hauptargument für diese Aussagen war, dass die gekauft Immobilie selbst weniger stark als Kreditsicherheit dienen sollte und vor allem auf das verfügbare Einkommen abstellen sollte. Klare Belege dafür, dass deshalb die Baufinanzierungen abnehmen, gab es jedoch nicht.

Kreditvermittler sehen keinen Effekt

Die vergangenen Monate haben hingegen eher gezeigt: Für Immobilien-Interessierte gilt vor allem, Ruhe zu bewahren. Nach einem halben Jahr Wohnimmobilienkreditrichtlinie meldete die Bundesbank, es lasse sich kein Einbruch der Baufinanzierungen in der Bankenbranche ableiten.

Das bestätigten auch von der WirtschaftsWoche befragte Experten der Immobilienkreditbranche: "Wir bei Interhyp können seit Inkrafttreten der WIKR keinen spürbaren Rückgang der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungen verzeichnen", sagt Christian Kraus von Deutschlands größtem Kreditvermittler für Immobilienfinanzierungen. "Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie hat Veränderungen mit sich gebracht, aber nicht wirklich Verschärfungen", sagt auch Andreas Ellebracht, Leiter der Baufinanzierung der Vereinigten Volksbank Münster.

Allerdings zeigt die WIKR, dass der Spielraum der Vermittler bei der Kreditvergabe kleiner geworden ist - zumindest wenn die Richtlinie streng ausgelegt würde: "Wenn wir sämtliche Eventualitäten in eine Kreditvergabe einrechnen würden wie mögliche Berufsunfähigkeit, Trennung von Paaren und ähnliches, dann dürften wir vermutlich gar keine Kredite mehr vergeben!" Ellebracht gibt zu Bedenken, manche Konstellationen seien also schon bedenklich: "Da frage ich mich, ob es die Absicht war, hier Kredite zu verhindern."

Es gibt also bestimmte Knackpunkte, die Immobilien-Interessierte bei ihren Überlegungen bezüglich eines Immobilienkredits beachten sollten.

Kriterien für die Darlehensvergabe

Wer für den Kauf einer Immobilie ein Darlehen beantragen möchte, für den gelten heute grundsätzlich die gleichen Bedingungen wie vor ein paar Jahren: ein solides Einkommen, idealerweise Eigenmittel als Finanzierungsbasis und ein geeignetes Objekt. Allerdings liegt das Hauptkriterium für ein Darlehen mehr denn je in der nachhaltigen Tragbarkeit der Belastungen. Hierbei habe sich der Fokus bei der Darlehensvergabe seit der WIKR etwas gewandelt, sagt Interhyp-Experten Kraus: "Der Wert des Objekts spielt im Gegensatz zur Zeit davor eine geringere Rolle, während die Leistbarkeit über die gesamte Darlehensdauer deutlich stärker in den Fokus gerückt ist." Entscheidend ist also die Prüfung der Frage, ob ein Darlehensnehmer sich die Rate auch über die erste Zinsbindung hinaus bis zur Schuldenfreiheit leisten kann. "Das war vor der Wohnimmobilienkreditrichtlinie so und ist auch weiterhin so. Der Haushalt muss es dauerhaft bezahlen können", bestätigt Ellebracht.

Wie viel darf die Immobilie kosten?

"Dafür gibt es nicht die eine Faustformel. Banken gehen heute sehr individuell bei der Prüfung vor und betrachten eine Fülle von Parametern", sagt Kraus. Sein Tipp: "In jedem Fall sollte den Kunden genug ‚Luft zum Atmen' bleiben - also neben der Rate und den nötigen laufenden Kosten auch Geld für Hobbys oder Urlaub bleiben."

Wer eine Faustformel möchte, für den geben Experten häufig grobe Orientierungshilfen: "Bei den meisten Menschen ist es so, dass sie 40 Prozent fürs Wohnen, 40 Prozent für Lebenshaltungskosten und den Rest für Sonstiges brauchen", sagt Ellebracht. Daraus resultierend empfehlen Finanzierungsexperten auch 40 Prozent als Grenzwert, was bei einem Immobilienkredit höchstens für Tilgung und Nebenkosten veranschlagt werden sollte.

Wer aus einer Mietwohnung ins Eigenheim ziehen möchte, sollte für die Berechnung der monatlichen Darlehensrate die bisherige Kaltmiete heranziehen, da die im Eigenheim entfällt und ja auch bislang Monat für Monat geleistet wurde.

Wichtig: Anstelle der Mietnebenkosten müssen Eigenheimbesitzer selbst die Grundsteuer, Heizungs-, Strom- und Müllentsorgungskosten für ihre Immobilie zahlen. Außerdem müssen Rücklagen für mögliche Instandhaltungskosten gebildet werden. Hier sollte eher mehr als weniger veranschlagt werden. Experten empfehlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...