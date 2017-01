New York - Vor der Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat sich der Dow Jones Industrial wieder etwas an die noch nie erreichte Marke von 20 000 Punkten herangetastet. Am Mittwoch stand bei dem US-Leitindex ein Plus von 0,33 Prozent auf 19 920,48 Punkte zu Buche.

Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,14 Prozent auf 2271,99 Zähler vor. Der technologiewertelastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...