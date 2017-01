Basel (ots) -



Interpharma, der Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen

der Schweiz, veröffentlicht das zweite Mal einen

Online-Jahresbericht. Dieser ist über www.interpharma-reporting.ch

abrufbar. Der Jahresbericht 2016 gibt Auskunft über die Prioritäten

und Aktivitäten von Interpharma, liefert Zahlen zur Pharmaindustrie

und präsentiert alle wichtigen Projekte des vergangenen Jahres. Die

Texte sind mit Bildern und interaktiven Grafiken ergänzt. Zur

Lancierung des Jahresberichts wurden zudem fünf Videoclips

realisiert.



Mit dem Jahresbericht 2016 informiert Interpharma, der Verband der

forschenden Pharmaindustrie, zum zweiten Mal über Leistungen und

Ziele. Der Jahresbericht ist unter www.interpharma-reporting.ch

abrufbar und erscheint ausschliesslich online. Ergänzend wurden fünf

Videoclips realisiert, welche die wichtigsten Themen aus dem

Jahresbericht anschaulich aufnehmen.



Eines der prägenden Themen im vergangenen Jahr war die Beziehung

der Schweiz zu Europa. So hat Interpharma im vergangenen Jahr

gemeinsam mit economiesuisse, swissuniversities und den kantonalen

Handelskammern eine Roadshow unter dem Titel «Wirtschaftliche

Offenheit - Schweiz, quo vadis?» initiiert. Die Pharmaindustrie und

die Universitäten stellen sich dabei dem Dialog mit Stakeholdern und

der interessierten Öffentlichkeit zu den Themen Pharma- und

Forschungsstandort Schweiz und zur Bedeutung der bilateralen Verträge

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit. «Wirtschaftlich stark,

innovativ und dynamisch sind wir nur dann, wenn wir auch offen sind»,

so Thomas Cueni, Generalsekretär von Interpharma.



Ein weiteres wichtiges Thema für Interpharma ist der Zugang aller

Patienten zu neuen, innovativen Medikamenten. Forschung und

Innovation erweitern die Möglichkeiten der Medizin zurzeit rasant.

Neue Medikamente halten bisher tödlich verlaufende Krebserkrankungen

für viele Patienten über Jahre in Schach, heilen Hepatitispatienten

und beugen Herzinfarkten oder Hirnschlägen wesentlich wirksamer vor.

Damit auch künftig alle Patientinnen und Patienten Zugang zur besten

Behandlung haben, braucht es mehr Flexibilität bei der

Preisfestsetzung und ein Umdenken weg vom reinen Fokus auf die Kosten

hin zu den Ergebnissen von neuen Therapien. «Dabei sind alle Partner

gefordert», sagt Peter Hug, Präsident von Interpharma.



Neben den politischen Themen, welche Interpharma im Jahr 2016

beschäftigt haben, sind im Jahresbericht auch die wichtigsten

Kommunikationsprojekte dargestellt. Anhand einer interaktiven

Schweizerkarte werden zudem die regionalen und nationalen Kennzahlen

zur Pharmaindustrie vermittelt, unter anderem zu Bruttowertschöpfung,

Arbeitsplätzen, Produktivität, Exporten und F&E-Investitionen.



Mit dem Onlinejahresbericht wendet sich Interpharma einerseits an

seine Mitglieder, andererseits auch an weitere interessierte Kreise

aus dem Gesundheits- und Forschungsumfeld sowie an die Medien. Der

Jahresbericht ist in Deutsch, Französisch und Englisch abrufbar und

wurde mit DOCMINE, Spezialisten für visuelles Storytelling,

realisiert.



