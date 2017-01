Die Waldenburger Versicherung AG, Tochter der Würth-Gruppe, bietet eine neue Unfallversicherung in den zwei Tarifvarianten Premium und Premium Plus. Gegenüber den Allgemeinen Unfallbedingungen verfüge das neue Produkt über insgesamt 78 Leistungsverbesserungen, so die Waldenburger. Unter anderem berücksichtigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...