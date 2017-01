The following instruments on XETRA do have their last trading day on11.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2017



ISIN Name



LU0892103994 db x-trackers II SICAV

LU0877808211 db x-trackers II SICAV

LU0877808484 db x-trackers II SICAV

LU0967438234 db x-trackers II SICAV