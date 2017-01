Berlin (ots) - Vorhang auf für die Internationale Weinpräsentation "DiVin". Vom 20. bis 29. Januar präsentiert DWM (Deutsche Wein Marketing) erstmals in Halle 1.2a einen eigenen Bereich mit preisgekrönten Weinen. Auf 800 Quadratmetern Hallenfläche stellen 25 Aussteller mit mehr als 60 Produzenten ihre - im wahrsten Sinne des Wortes - ausgezeichneten Weine vor. Darunter sind Weine und Schaumweine aus Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Moldawien, Österreich, Portugal, Schweiz und Spanien. Unter anderem gibt es edle Tropfen vom Sektgut Sankt Laurentiussekt, Bundesehrenpreisgewinner in Gold und Lieferant des Bundespräsidenten, Sankt Nikolaushospital, Golden League Gewinner 2016 (Bestes Weingut bis 50 Hektar), Bodegas Iniesta, Spanien, Golden League Gewinner 2016 (Bestes Weingut über 500 Hektar) sowie Saar Mosel Winzersekt, Golden League Gewinner (Bester Sektproduzent bis 50 Hektar).



Die Deutsche Wein Marketing ist mit jährlich vier Weinprämierungen (internationale Wein-Trophies) auf der ganzen Welt als Qualitätsgarant aus der internationalen Weinbranche nicht mehr wegzudenken. Diese Wettbewerbe gehören zu den wichtigsten und größten in der internationalen Weinwelt und stehen unter dem Patronat der OIV (Internationale Organisation für Rebe und Wein) sowie der UIOE (Welt-Önologenverband).



