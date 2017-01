Zürich (ots) - Trotz einem Margeneinbruch im vergangenen Jahr will

Stadler-Chef Peter Spuhler auch künftig vor allem in der Schweiz

produzieren: «Wir sind eine Schweizer Firma und wir setzen alles

daran, dass wir am Werkplatz Schweiz festhalten können», sagt der

Unternehmer im Gespräch mit der «Handelszeitung». Lohnsenkungen zur

Einsparung von Kosten solle es nicht geben.



Neben grossen Erfolgen wie dem Doppelstöcker-Auftrag von Caltrain

durchs Silicon Valley und einem neuen Rekord an Auftragseingängen

musste Stadler im vergangenen Jahr auch Rückschläge hinnehmen. In

mehreren europäischen Ländern habe man grosse Ausschreibungen

verloren, so Spuhler. Zudem drückt der starke Franken auf die Marge:

«Die Differenz des Wechselkurses zur Kaufkraftparität ist für uns

sehr schmerzhaft.»



Für 2017 ist Spuhler hingegen optimistisch. In diesem Jahr stünden

unter anderem grosse Ausschreibungen in Deutschland, der Schweiz und

Indien an. Und dank Aufträgen aus St. Petersburg und Minsk sei das

«Tal der Tränen» in den Märkten der ehemaligen Sowjetunion

durchschritten. Dass der künftige US-Präsident Donald Trump

angekündigt hat, 550 Milliarden Dollar in die amerikanische

Infrastruktur zu investieren, habe er gerne zur Kenntnis genommen, so

Spuhler. Völlig überzeugt vom nächsten US-Präsidenten ist er aber

nicht. «Das Auftreten von Trump im Wahlkampf war degoutant.»



Im Interview erzählt Spuhler zudem, wie er mit Milliardär Michael

Pieper ein Gourmetrestaurant in St Moritz vor russischen Investoren

gerettet hat. Und er verrät, dass er ein absoluter Ski-Freak ist.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77