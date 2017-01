Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts029/11.01.2017/16:30) - Für einfachen, reibungslosen Start bei Relocation und für Aufenthalte ab 14 Tagen sind die möblierten Wohnungen von PABS.ch (im Vergleich zu Hotel-Angeboten) doppelt kostengünstig. Nebst deutlich niedrigeren Wohn-Kosten bieten die möblierten Wohnungen komfortable Koch- und Esseinrichtungen für kostensparende Verpflegung im eigenen Heim. Dank zentralen Lagen gibt es viele Einkaufs-Möglichkeiten und Take aways in naher Umgebung der Wohnung. Die minutenschnell buchbaren möblierten Wohnungen von PABS.ch findet man unter http://www.pabs.ch "Wohnungssuche". Beim Umzug nach Zürich oder einem Aufenthalt ab 14 Tagen in Zürich sind die minutenschnell buchbaren, möblierten Wohnungen vom PABS.ch komfortabel und doppelt kostengünstig: - die Miete ist viel niedriger als der vergleichbare Hoteltarif und - die Einrichtung fürs Kochen und Essen ermöglicht eine deutlich kostengünstigere Verpflegung, verglichen mit dem Essen im Hotel oder Restaurant. Im Vergleich zum Hotel-Aufenthalt bieten die möblierten Wohnungen von PABS.ch eine angenehme Privatsphäre, doppelte Kosten-Vorteile und deutlich mehr Wohnlichkeit. Bei Relocation nach Zürich kann die möblierte Wohnung ohne Aufwand minutenschnell gebucht werden. So gewinnt man die notwendige Zeit, die zum Finden einer kostengünstigen Dauerlösung fürs Wohnen notwendig ist. Vorteile mit möblierten Miet-Wohnungen von PABS.ch: - minutenschnell buchen und stressfrei starten - von kostengünstigen fairen Mietpreisen (All-inklusive) profitieren - mit komfortabler Einrichtung fürs Kochen und Essen: kostengünstige Verpflegung wählen - gute Stimmung durch den Komfort der möblierten Wohnungen von PABS.ch - Sicherheit durch kompetenten Reparaturservice und den 24-Stunden-Notfalldienst (7 Tage/Woche) - den inbegriffenen 5-Sterne-Service genießen (Kompetenz, Freundlichkeit, wöchentliche Reinigung, wöchentlich saubere Wäsche in Schlafzimmer und Bad) PABS.ch legt Wert darauf, die Wohnungen regelmäßig zu renovieren und in sehr gutem Zustand zu halten. Die Zufriedenheit der Kunden mit der möblierten Wohnung ist für PABS.ch erstes Gebot. (Ende) Aussender: PABS Résidences + Appartements AG Ansprechpartner: Giancarlo Fiorio Tel.: +41 44 491 41 16 E-Mail: pabs@pabs.ch Website: www.pabs.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170111029

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2017 10:30 ET (15:30 GMT)