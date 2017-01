Zürich (ots) - Die Digitalisierung bringt Umwälzungen auf dem

Arbeitsmarkt. Welche Berufe profitieren, welche verlieren? Die

«Handelszeitung» hat in Zusammenarbeit mit der Firmendienstleisterin

Deloitte erstmals Daten zur Beschäftigung, zum Fachkräftemangel und

zur Automatisierungswahrscheinlichkeit für 97 Berufe miteinander

verglichen. Das Resultat zeigt, dass nicht alle Berufsgruppen gleich

gut für die Zukunft gerüstet sind.



Zum Beispiel weisen Ausbaufachkräfte - also Dachdecker, Bodenleger

oder Isolierer - gemäss der Einschätzung von Experten ein hohes

Automatisierungsrisiko auf. 72 Prozent der Jobs könnten in den

kommenden Jahrzehnten in diesen Berufen verschwinden. Anderseits

herrscht für diese Tätigkeiten in der Schweiz ein beträchtlicher

Fachkräftemangel. Ausbaufachkräfte sind deutlich schwieriger zu

finden als Köche - ein Berufsbild mit praktisch identischem

Automatisierungsrisiko. Dachdecker dürften die Digitalisierung

deshalb besser verkraften als Köche.



Die Datenanalyse zeigt insgesamt, dass sich auf dem Arbeitsmarkt

der Zukunft fünf Gruppen gegenüberstehen. Akademiker in technischen

Berufen weisen das geringste Automatisierungsrisiko, den grössten

Fachkräftemangel und die höchsten Jobwachstumsraten auf. Ähnlich gut

ist die Ausgangslage für Lehrer und Gesundheitsarbeiter. Allerdings

ist der Fachkräftemangel in diesen Jobs deutlich kleiner. Eine

weitere Gruppe, zu der Hauswarte und Beamte zählen, ist mittelstark

betroffen. Daneben schrumpft die Anzahl der Jobs für Metallarbeiter

und Holzbearbeiter beständig. Allerdings bleiben diese Berufe auf dem

Arbeitsmarkt verhältnismässig stark nachgefragt. Den niedrigsten

Fachkräftemangel, das höchste Automatisierungsrisiko und die

geringsten Jobwachstumsraten weist schliesslich eine Gruppe auf, zu

der etwa Druckhandwerker oder Bürokräfte in der Transport- und

Materialwirtschaft zählen.



