Wer in Fonds investiert, braucht Ausdauer. Diese Tugend kommt in schnelllebigen Zeiten oft abhanden. Aber Geduld zahlt sich aus: Das beweist ein Blick auf die langfristige Performance aktiv gemanagter Aktienfonds.Schon seit einigen Jahren fließt immer mehr Kapital in Exchange Traded Funds (ETFs), wohingegen aktiv gemanagte Fonds Kapitalabflüsse verzeichnen müssen. Diese Tatsache ist aber nicht nur den niedrigen Gebühren geschuldet oder weil etliche aktive Fondsmanager es nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Es liegt auch an der mangelnden Geduld der Investoren. Denn ETFs machen es möglich, auf jeden Investmenttrend auf- und abzuspringen. Diese Flexibilität geht auf Kosten einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie, die Grundlage für aktiv gemanagte Investmentfonds. Darüber hinaus gibt es vier Trugschlüsse, die Investoren vor aktiven Fonds zurückschrecken lassen.

