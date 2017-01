Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta030/11.01.2017/16:45) - Die Beteiligungen im Baltikum AG gibt

hiermit bekannt, dass sie für den geplanten Erwerb eines Gebäudekomplexes in

Heidenheim, bestehend aus insgesamt 18 Wohneinheiten einen Darlehensvertrag in

siebenstelliger Höhe mit einem deutschen Kreditinstitut abgeschlossen hat.



(Ende)



Aussender: Beteiligungen im Baltikum AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Tel.: +4973292512005

E-Mail: info@baltikum-ag.de

Website: www.baltikum-ag.de



ISIN(s): DE0005204200 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1484149500206



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 11, 2017 10:45 ET (15:45 GMT)