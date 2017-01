NEW YORK (dpa-AFX) - Der designierte US-Präsident Donald Trump will für die USA der größte Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten sein. Trump wiederholte am Mittwoch vor Medien in New York ein entsprechendes Versprechen aus dem Wahlkampf. Er werde sehr hart daran arbeiten, sagte Trump. "Wir habe eine Bewegung, die niemand erwartet hat", sagte Trump. Er wird das Amt am 20. Januar übernehmen./ki/DP/mis

