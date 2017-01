Von Kwanwoo Jun

SEOUL (Dow Jones)--Mehrere derzeitige und ehemalige Volkswagen-Manager müssen sich in Südkorea unter anderem wegen Manipulation vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Seoul hat Anklage gegen sieben Personen erhoben.

Unter den Angeklagten sind Johannes Thammer, Chef von Audi Volkswagen Korea, Trevor Hill, Managing Director des Korea-Geschäfts von 2007 bis 2012, sowie Park Dong-hoon, der Audi Volkswagen Korea von 2005 bis 2013 leitete, wie aus einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft im Central District von Seoul hervorgeht. Die anderen Angeklagten wurden nicht namentlich genannt. Nur einer von ihnen wurde in Gewahrsam genommen.

Die Angeklagten sollen Abgaswerte manipuliert und Dokumente gefälscht haben, um die Zulassung für die Fahrzeuge in Korea zu erhalten. Außerdem wird ihnen die Verletzung südkoreanischer Umweltgesetze zur Last gelegt.

"Audi Volkswagen Korea kooperiert voll und ganz mit der Staatsanwaltschaft", sagte eine Unternehmenssprecherin. Volkswagen Korea lehnte es ab, eine Verbindung zu den Managern wegen einer Stellungnahme herzustellen.

Am Freitag hatte ein Gericht in Seoul bereits einen Manager von Audi Volkswagen Korea zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mitarbeiter Dokumente zu Abgaswerten und Lärmniveaus gefälscht hat, um die Importzulassungen für Fahrzeuge zu erhalten. Der Mitarbeiter war im Juli 2016 angeklagt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2017 11:11 ET (16:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.