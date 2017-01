Mainz (ots) - Woche 03/17



Fr., 20.1.



Bitte Programmänderung beachten:



19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Amerikas neuer Präsident - Amtseinführung von Donald Trump Moderation: Matthias Fornoff



(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Bettys Diagnose: Unter Druck" wird auf Fr., 27.1.2017, 19.25 Uhr verschoben.)



Woche 04/17



So., 22.1.



10.20 ZDF SPORTextra Wintersport . . .



Bitte Änderung beachten: ca. 13:20 Weltucp Nordische Kombination Springen Zusammenfassung aus Chaux-Neuve/Frankreich Reporter: Volker Grube



. . .



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



ca. 14:30 Bob-Weltcup Viererbob . . . Bitte streichen: Freestyle-Weltcup: Skicross



. . .



ca 16:05 Weltcup Nordische Kombination Bitte Ergänzung beachten: 10 km Langlauf . . .



Bitte streichen:



**Freestyle-Weltcup bei zdfsport.de: Skicross Damen und Herren aus Megève/Frankreich ab 12.25 Uhr im Livestream



---------------------



zu So., 22.1.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



4.05 Terra Xpress (VPS 4.04/HD/UT) Klöppel kaputt und Ameisen im Haus (von 18.30 Uhr) Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2017



4.35 Frag den Lesch (VPS 4.34) Dem Mars auf der Pelle (von 2.20 Uhr) Deutschland 2016



4.50 citydreams (VPS 4.35)



5.00- planet e.: Elektroautos - Top oder Flop? (VPS 4.05) 5.30



(Die Wiederholung "Bettys Diagnose: Unter Druck" wird auf So., 29.1.2017, 4.45 Uhr verschoben.



Fr., 27.1.



Bitte Folgenänderung beachten:



19.25 Bettys Diagnose Unter Druck (Text und weitere Angaben s. 20.1.2017)



Die weiteren Folgen "Bettys Diagnose" verschieben sich wie folgt:



So., 29.1. 4.45 Uhr Unter Druck



Fr., 3.2. 19.25 Uhr Unverhofft So., 5.2. 4.45 Uhr Unverhofft Fr., 10.2. 19.25 Uhr Ich sehe was, was du nicht siehst So., 12.2. 4.45 Uhr Ich sehe was, was du nicht siehst Fr., 17.2. 19.25 Uhr Glücksfälle So., 19.2. 4.45 Uhr Glücksfälle Fr., 24.2. 19.25 Uhr Nachtschicht (Folge bleibt an diesem Datum) So., 26.2. 4.45 Uhr Nachtschicht (Folge bleibt an diesem Datum) Fr., 3.3. 19.25 Uhr Verwirrungen So., 5.3. 4.45 Uhr Verwirrungen



--------------------------



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



22.30 heute-show



23.10 aspekte (VPS 23.15)



23.55 heute+ (VPS 0.00)



--------------------------



zu Fr., 27.1.



0.10 Columbo (VPS 0.15)



1.40 Ein charmantes Ekel (VPS 1.45)



3.30 SOKO Wien (VPS 3.35)



4.15 SOKO Kitzbühel (VPS 4.20)



5.00- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.35



Woche 05/17



Sa., 28.1.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.30 heute-show



1.10 Filmnacht im ZDF (VPS 1.15) Nachtfalken



2.40 Jesse Stone - Ohne Reue (VPS 2.45)



4.05 SOKO Leipzig (HD/UT) Der Wert des Lebens (vom Vortag)



Hajo Trautzschke Andreas Schmidt-Schaller Jan Maybach Marco Girnth Ina Zimmermann Melanie Marschke Tom Kowalski Steffen Schroeder Olivia Fareedi Nilam Farooq Prof. Selcher Martin Lidow Gesa Habermann Annika Olbrich und andere



Buch: Axel Hildebrand Regie: Jörg Mielich Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017



4.50 zdf.formstark (VPS 4.40)



4.55- Die Bergretter 5.40



(Die Wiederholung "ML mona lisa" entfällt.)



Woche 07/17



So., 12.2.



20.15 Herzkino Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



