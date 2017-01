Die Flüchtlinge werden ein großes Thema im Bundestagswahlkampf sein. Zwar kommen heute viel weniger Menschen als 2015. Einige Probleme, die sich aus dem Zuzug ergeben, werden aber jetzt erst richtig sichtbar.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) trägt die aktuelle Asylstatistik vor. In normalen Zeiten wäre das ein Berliner Routinetermin, zu dem sich höchstens zwei Dutzend unaufgeregter Journalisten und Fotografen einfinden würden. Diesmal klicken die Kameras minutenlang, als der Minister vor dem Mikrofon Platz nimmt.

Denn die Zeiten sind nicht normal. Vor dreieinhalb Wochen hat ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien bei einem Terroranschlag in Berlin zwölf Menschen getötet. Der Platz, auf dem Anis Amri mit einem Lastwagen in die Menschenmenge raste, liegt nur drei Kilometer von dem Saal entfernt, in dem der CDU-Politiker heute seine Statistik zu erledigten und unerledigten Asylverfahren vorlegt.

Dass Amri während seiner Zeit in Deutschland mindestens 14 verschiedene Identitäten nutzte, hat viele Bürger sprachlos gemacht. Der Würzburger Axt-Attentäter aus Afghanistan, die Klagen der Länder über eine nordafrikanische "Problemklientel" mit Abschiebehandicap - all das hat zu einer Verunsicherung geführt, die der Anti-Asyl-Partei AfD zuletzt großen ...

