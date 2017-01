St. Gallen - In meiner Kindheit dachte ich allen Ernstes, dass das Ergebnis von Glücksspielen durch Können beeinflusst werden kann. Wahrscheinlich habe ich am Fernsehen zu viele Wildwestfilme geschaut, wo beim Poker oft ein cooler Gambler die anderen mühelos abzockte, bevor er sie dann erschoss, weil sie ihm Falschspiel unterstellten. Es gibt tatsächlich auch heute noch Leute, die glauben, Poker sei eine Sache des Könnens. Dabei kann das Pokerspiel (mit fünf Karten) höchstens mathematisch optimiert werden, wofür brachiale Kenntnisse von Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Beherrschung der Grundrechenarten schon vollauf genügen. Wenn ich drei Asse auf der Hand habe sowie eine Neun und eine Sieben, dann ist z.B. die Wahrscheinlichkeit, ein weiteres As zu ziehen, äusserst gering und geringer als die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Neun oder Sieben.

Jeder kennt das berühmte Beispiel mit dem Würfel. Wenn wir nur lange genug würfeln, werden jeweils gleich viel Einser oder Sechser fallen, wie Zweier, Dreier, Vierer oder Fünfer. Das ist aber schon alles, was wir über diese Zufälle sagen können. Einen einzelnen Wurf zu prognostizieren, ist demnach völlig unmöglich. Selbst bei fifty-fifty Chancen ist dies so. Beim Setzen auf Schwarz oder Rot im Roulette entscheidet letztlich immer das Glück. Leider ist das auch in vielen Bereichen der Wirtschaftsprognostik der Fall. Es gibt makroökonomische Grössen, die leichter prognostizierbar sind als andere. Das liegt daran, dass erstere zum Beispiel träge reagieren, die anderen aber eher schnell. Oder es stehen mehr Indikatoren zur Verfügung, um die voraussichtliche Entwicklung besser abschätzen zu können. Konkret ist die Prognose der Arbeitslosenrate einfacher als die der Börsenperformance. Oder die Inflationsrate ist leichter prognostizierbar als die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen.

Prognostizierte Zufälle?

Obwohl die Meisten ...

