Unterföhring (ots) - Das passt! Comedy-Queen Hella von Sinnen errät in der SAT.1-Show "Genial Daneben" ab März die Fragen der Zuschauer - gestellt von Hugo Egon Balder. Zusammen mit Comedian Wigald Boning bildet die extravagante Komikerin das feste Panel der SAT.1-Show. Unterstützung bekommen die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands: Luke Mockridge, Gaby Köster, Ralf Schmitz, Chris Tall, Ruth Moschner, Kaya Yanar, Ingo Appelt, Antoine Monot, Jr., Martin Rütter und Max Giermann rätseln abwechselnd in der SAT.1-Freitagsshow mit. Jeder Zuschauer kann seine "genialdanebene" Frage noch bis 15. Januar an Hugo Egon Balder via E-Mail an genial-daneben@sat1.de schicken. Tickets für die Shows gibt es unter www.tvtickets.de.



"Genial Daneben", ab März 2017, in SAT.1.



Alle Infos zur Show finden Sie auf www.sat1.de/tv/genial-daneben und auf unserer SAT.1-Presseseite www.presse.sat1.de.



