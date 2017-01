NEW DELHI (dpa-AFX) - Fußmatten mit indischer Nationalflagge haben die Regierung in Neu Delhi gegen den Online-Großhändler Amazon aufgebracht. Amazon müsse sich für den Verkauf der Fußabtreter über seine kanadische Webseite entschuldigen und die das Land beleidigenden Produkte umgehend aus dem Angebot nehmen, forderte Indiens Außenministerin Sushma Swaraj am Mittwoch auf Twitter.

"Sollte dies nicht unverzüglich geschehen, werden wir offiziellen Vertretern von Amazon kein Visa in Indien mehr gewähren. Wir werden auch die Visa zurückziehen, die bereits ausgestellt sind." Amazon Indien erklärte auf dpa-Anfrage, den Vorfall noch nicht kommentieren zu können. Der Großhändler ist in den Verkauf der Fußmatten allerdings nicht direkt involviert. Sie werden von einem anderen Anbieter angeboten. Amazon stellt lediglich eine Art Marktplatz dar. Das Unternehmen ist seit 2013 in Indien vertreten und hat seitdem Milliarden Dollar in das Land investiert./gra/sid/DP/mis

ISIN US0231351067

AXC0196 2017-01-11/19:21