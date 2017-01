The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2017



ISIN Name



CA6066352098 MITCHELL RES LTD

CA80234R2090 SANTA MARIA PETROLEUM

LU0877808211 DBX-TRII-MTS I AG.1-3Y 1D

LU0877808484 DBX-TRII-MTS I AG.3-5Y 1D

LU0892103994 DB X-TR.II CD DOL.CASH 1C

LU0967438234 DB X-TR.II-IB.E.L.C.U.2C

US74346L1017 PRONAI THERAP.INC.DL-,001