NEW YORK (Dow Jones)--Sechs Volkswagen-Manager werden im Zuge des Abgasskandals von den US-Behörden beschuldigt. Ihnen wird vorgeworfen, an den betrügerischen Vorgängen rund um die VW-Dieselfahrzeuge beteiligt gewesen zu sein. Einen der Manager hat das FBI verhaftet, die anderen fünf sollen sich nach Einschätzung des US-Justizministeriums in Deutschland aufhalten.

January 11, 2017 14:27 ET (19:27 GMT)

