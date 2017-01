Am Anfang stand eine Idee: Die beiden Brüder und Bergbau-Ingenieure Alfons und Karl Knauf waren zu Beginn der 1930er-Jahre fasziniert vom Rohstoff Gips. Heute ist Knauf weltweit auf allen fünf Kontinenten vertreten.

Die Brüder Alfons (*18. Juli 1906) und Karl Knauf (*27. März 1909) erwerben im Jahr 1932 Abbaurechte für eine Gipsgrube in Schengen (Luxemburg) und eröffnen ein Gipsputzwerk in Perl an der Mosel. Ihr Vater Matthias Knauf arbeitete zunächst als Markscheider im Bergbau und später als Obersteiger. Dieser Tradition folgend hatten Alfons und Karl Knauf Ende der 1920er-Jahre Bergbau in Berlin studiert. Zunächst ist unklar, wie es nach dem Krieg weitergeht.Nikolaus Knauf wird am 8. April 1936 geboren und am 23. September 1939 kommt Baldwin Knauf zur Welt.Mit Kriegsende werden im Jahr 1945 alle Werke unter Zwangsverwaltung gestellt. Die Rückübertragung der in der britischen und amerikanischen Zone gelegenen Werke erfolgt 1948.1949, im Jahr der Gründung der Bundesrepublik, bauen die Brüder im nordbayerischen Iphofen ein Gipsputzwerk, es steht für den Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch immer befindet sich dort der Hauptsitz der Unternehmensgruppe. Das Unternehmen profitiert vom Wiederaufbau.Die Rückübertragung der Werke im Saarland erfolgt 1951. Die Werke agieren zunächst voneinander unabhängig.In Iphofen wird 1958 die erste Gipskartonplattenanlage gebaut, Knauf schlägt damit ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf. Nun können komplette Trockenbausysteme mit allen Komponenten hergestellt werden. Nikolaus Knauf wird ...

