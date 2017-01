Das Familienunternehmen Fuchs Petrolub wurde 1931 im Herzen der Industriestadt Mannheim gegründet - der Beginn einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Heute ist die Firma weltweit größter Anbieter von Schmierstoffen.

Rudolf Fuchs gründet 1931 in Mannheim ein Import- und Vertriebsunternehmen für hochwertige Raffinerieprodukte aus Pennsylvania.Im Jahr 1936 startet das Unternehmen seine erste eigene Produktion und eröffnet eine Niederlassung in München.Sohn Manfred Fuchs wird am 19. Januar 1939 geboren.1951 gründet Fuchs die Tochterfirma Fuchs Lubritec für die Produktion von Hochleistungsschmierstoffen und Trennmitteln. Nach und nach werden eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aufgebaut.Der Firmengründer ...

