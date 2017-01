Unternehmen gibt bestes Quartalsergebnis seiner Geschichte bekannt und erreicht zwölftes Quartal in Folge mit positivem Cashflow



Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - ExaGrid (http://www.exagrid.com/)®, führender Anbieter von festplattenbasiertem Backup-Speicher (http://www.exagrid.com/exagrid-products/product-architecture/) mit Datendeduplikation (http://www.exagrid.com/exagrid-products/data-deduplication/), hat heute für das vierte Quartal 2016 Rekordumsätze bekannt gegeben. Zudem war das vierte Quartal das zwölfte Quartal des Unternehmens in Folge mit positivem Cashflow. ExaGrid ist im Vergleich zum Vorquartal und zum selben Quartal des Vorjahres, wie auch im Vergleich der Gesamtjahre 2016 und 2015, zweistellig gewachsen. ExaGrid wächst schneller als der Markt und erweitert weiterhin seinen Marktanteil. Zudem hat ExaGrid im vierten Quartal eine Rekordzahl neuer Kundengelegenheiten im sechsstelligen Bereich erreicht, was fortlaufenden Erfolg in der Expansion in den Bereich der Großunternehmen belegt.



"ExaGrid hatte in den Regionen Nordamerika und EMEA ein Rekordquartal und verzeichnete zudem im zwölften aufeinanderfolgenden Quartal einen positiven Cashflow", sagte Bill Andrews, CEO und Präsident von ExaGrid. "Eine Rekordzahl von Kunden übernimmt ExaGrids Ansatz der nächsten Generation gegenüber der ersten Generation der Inline-/Scale-up-Geräte der Deduplikation und von Backup-Software mit Datendeduplikation auf Festplatte. Kunden, die mit der alltäglichen Komplexität von Backups zu tun haben, begreifen den einzigartigen Wert, den die Scale-out-Architektur mit Landing Zone von ExaGrid in ihre Rechenzentren einbringt."



ExaGrid ist das einzige Unternehmen für Backup-Speicherplatz der zweiten Generation, welches die drei Rechenprobleme bei Backup-Speicher mit Datendeduplikation überwindet. Sämtliche Anbieter im Bereich Backup-Speicher reduzieren in unterschiedlichen Graden Speicherplatz und Bandbreite, aber bieten aufgrund der Tatsache, dass die Datendeduplikation 'inline' erfolgt, geringe Aufnahmeraten. Zudem sind Zurücksetzungen und VM-Boots sehr langsam, da nur deduplizierte Daten gespeichert werden.



ExaGrids Aufnahme ist dreimal so schnell und Zurücksetzungen und VM-Boots sind bis zu zehnmal so schnell wie die des nächsten Konkurrenten. Zudem fügt jedes Gerät von ExaGrid mit Kapazität auch Rechnerleistung hinzu. Damit bleibt die Backup-Zeit bei wachsender Datenmenge gleich. Nur ExaGrid verwendet eine einzigartige Landing Zone mit Scale-Out-Architektur. Dies bewältigt alle Probleme bei Skalierbarkeit und Leistung im Bereich Backup-Speicher.



Im Jahr 2016 verzeichnete ExaGrid:



- einen Rekord bei Vormerkungen und Umsatz - positiven Cashflow in allen vier Quartalen und für das Gesamtjahr - Bekanntgabe von drei neuen strategischen Partnerschaften mit Zerto, Nimble Storage und Pure Storage - Auszeichnung als "Gold Product of the Year, Backup Hardware" des Storage Magazine - "Product of the Year, Backup and Recovery/Archive" der SVC Awards - Einstufung als Nr.1 der Kategorie "Recommended Deduplicating Backup Appliance" im Käuferleitfaden von DCIG für 2016-17



"ExaGrid führt auf seiner Website mehr als 300 Erfolgsgeschichten von Kunden (http://www.exagrid.com/exagrid-customers/success-stories/) auf. Dies ist mehr, als alle anderen Anbieter in diesem Feld gemeinsam besitzen", sagte Bill Andrews. "Dies zeigt, wie zufrieden die Kunden mit dem Ansatz bei der Architektur, dem Produkt und dem Kundendienst von ExaGrid sind."



Über ExaGrid



Organisationen wenden sich an uns, weil wir das einzige Unternehmen sind, welches Deduplikation so implementiert hat, dass sämtliche Probleme der Backup-Speicherung behoben wurden. Produkte der zweiten Generation von ExaGrid bieten eine einzigartige Landing Zone und Scale-Out-Architektur und das schnellste Backup. Dies führt zur kürzesten, festen Backup-Zeit, zu den schnellsten lokalen Wiederherstellungen, den schnellsten externen Bandkopien und zu sofortigen VM-Zurücksetzungen. Gleichzeitig wird die Dauer des Backups festgelegt, und das alles bei geringen Anschaffungs- und Betriebskosten. Unter www.exagrid.com erfahren Sie, wie man Backups ohne Stress durchführt oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/exagrid-systems). Lesen Sie, warum für Kunden von ExaGrid (http://www.exagrid.com/Customers/Customer-Case-Studies/) Backup-Probleme der Vergangenheit angehören.



ExaGrid ist ein eingetragenes Warenzeichen von ExaGrid Systems Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



