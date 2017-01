US-Präsident Donald Trump kämpft mit Verve gegen ein Geheimdienst-Dossier, das für ihn durchaus gefährlich werden könnte. In seiner Pressekonferenz konzentrierte sich Trump dennoch mehr auf die Zukunft.

Der designierte US-Präsident Donald Trump ist kurz vor seiner ersten Pressekonferenz seit seiner Wahl auf Twitter ausgerastet: Zuvor hatten die Geheimdienste ein Dossier in Umlauf gebracht, das Trump der perversen Sex-Praktiken bezichtigt. Dies Informationen will ein britischer Ex-Spion von den Russen erhalten haben - garniert mit der Ankündigung, Trump wegen seines "unorthodoxen" Verhaltens im Bedarfsfalle erpressen zu können. Trumps sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag, dass er nicht wisse, wer hinter dem Bericht stehe: "Es könnten die Geheimdienste gewesen sein, wer weiß, vielleicht war es auch jemand anders." Er bedankte sich bei den Medien, die die Geschichte zuvor nicht aufgegriffen ...

