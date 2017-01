Die Europäische Zentralbank will die geplante Fusion der Deutschen Börse mit der Londoner Börse genau unter die Lupe nehmen. Das kündigte EZB-Chef Draghi an. Unter anderem sei der geplante Brexit ein Problem.

Der geplante Zusammenschluss der Deutschen Börse mit der Londoner Börse (LSE) könnte eine Prüfung durch die Europäische Zentralbank (EZB) erforderlich machen. Das machte EZB-Chef Mario Draghi in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an ein Mitglied des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...