yello® - The Color of Taste ist ein Apfel der in Nagano (Japan) gezüchteten Sorte Shinano Gold. Er geht aus einer Kreuzung von Golden Delicious und Senshu hervor. Die charakteristische gelbe, alabasterartige Schale führte zu seinem Markennamen. yello® - The Color of Taste". Foto © VI.P / VOG, Italien Sein Fruchtfleisch ist saftig, knackig und...

