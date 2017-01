Gegen die Mehrheitsmeinung zu wetten, kann sich auszahlen. Der Mehrheit hinterherzulaufen auch. Das gilt vor allem hinsichtlich der vielen Prognosen zu Dollar, Gold und Zinsen. Alles eine Frage des Timings.

Nur gelegentlich weiche ich an dieser Stelle von meinem Grundsatz ab, keine konkreten Tipps zu geben. Das liegt weniger an der Angst, daneben zu liegen, als viel mehr an meiner Erfahrung, dass es nur den Wenigsten gelingt, durch ständige Umschichtungen den Markt zu schlagen. "Hin und her" macht Taschen leer und freut im Zweifel nur die Bank. Auf Dauer fährt man mit einer langweiligen, aber konsequenten Verteilung auf die Kernanlageklassen Aktien, Immobilien, Gold und Liquidität am besten. Vor allem dann, wenn man darauf achtet, dies möglichst kostengünstig zu organisieren.

Dabei ergeht es uns regelmäßig wie bei den Irrfahrten des Odysseus, der sich an den Mast seines Schiffes festbinden ließ, um nicht den süßen Sirenenklängen zu erliegen. Gerade zum Jahresanfang rufen die Sirenen besonders laut. Banken und Broker erstellen Prognosen, raten zu diesem und jenem und von anderem wiederum ab. Sie machen das, weil sie wissen, dass gerade im ersten Quartal besonders viel Geld neu angelegt wird. Jetzt ist die Zeit, um Geschäfte zu machen - aus der Sicht der Anbieter.

Dabei geben sich die meisten optimistisch und appellieren an unsere Gier. Nur eine Minderheit setzt auf die Angst vor Eurocrash und Hyperinflation. Beiden Gruppen ist gemein, dass sie zu homogenen Antworten neigen. So ist der Konsens zum Jahresanfang 2017 bekannt: Die Wirtschaft in den USA steht vor einem deutlichen Aufschwung, die Inflation kehrt zurück, die US-Zinsen steigen und damit der US-Dollar. Gold und Euro seien zu meiden, Aktien hingegen stünden vor weiteren Gewinnen; einen neuen Bullenmarkt prophezeien auch einige. Es würde mich wundern, wenn Ihr Anlageberater in diesen Tagen etwas anderes erzählt.

Verdrängte Risiken

Das Gute an dieser Geschichte ist, dass ...

