Zug (awp) - Die Bossard Gruppe hat im Geschäftsjahr 2016 den Absatz gesteigert. Insbesondere in Europa und den USA verbuchte das Unternehmen ein Plus, während Asien nur geringfügig zulegte. In den USA machte sich im vierten Quartal eine Übernahme positiv bemerkbar. Der Umsatz wuchs 2016 insgesamt um 5,9% auf 695,0 Mio CHF, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...