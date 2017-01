FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.078 EUR

FBGA XFRA LU0132935627 F+C FD-HVB STIFTUNGSFDS 20.950 EUR

WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 0.998 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.485 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.328 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.523 EUR

HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.162 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.342 EUR

EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.076 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.159 EUR

CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.114 EUR

CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.067 EUR

ZPRC XFRA IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.072 EUR

QY6 XFRA GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP PLC LS -,01 0.023 EUR

TGO XFRA FR0005691656 TRIGANO SA INH. EO 4,2567 1.000 EUR

FMUQ XFRA DE000A0RFJ25 MEAG FAIRRETURN A 1.090 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.399 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.036 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.068 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.072 EUR

EBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.006 EUR

36B1 XFRA IE00BYTSJG15 ISHSIII-EO C.BD BB-B EOD 0.096 EUR

IUS4 XFRA IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD 0.189 EUR

PFH XFRA GB00BM4NV504 PATISSER.HLDGS (WI) LS-01 0.023 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.181 EUR

9CD XFRA JE00BD35H902 CALEDONIA MINING O.N. 0.013 EUR

EUN5 XFRA IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 1.013 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.055 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.903 EUR

IQQJ XFRA IE00B02KXH56 IS MSCI JAP.U.ETF USD D 0.076 EUR

0AE XFRA GB00BZ6VT592 ACCROL GROUP HLDGS -,001 0.023 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.453 EUR

EUNT XFRA IE00B4L60045 ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD 0.411 EUR

CEM1 XFRA IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD 0.122 EUR