FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA80234R2090 SANTA MARIA PETROLEUM

XFRA US74346L1017 PRONAI THERAP.INC.DL-,001

XFRA CA6066352098 MITCHELL RES LTD

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125