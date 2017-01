FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.01.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IDP XFRA US09062X1037 BIOGEN INC. DL -,0005

MJD4 XFRA BMG4953J1348 IR RES LTD NEW HD-,01