Medienmitteilung

VAT ÜBERTRIFFT UMSATZERWARTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

Haag, 12. Januar 2017 - Die VAT Gruppe und ihre Tochtergesellschaften (VAT) erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 ein starkes Wachstum und übertraf dabei die zuletzt geäusserten Umsatzerwartungen.

Basierend auf ersten und nicht geprüften Zahlen erreichte VAT 2016 einen Auftragseingang von CHF 562 Millionen, ein Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoumsatz stieg in der gleichen Zeit auf CHF 508 Millionen, was einer Verbesserung von etwa 24% gegenüber 2015 entspricht und deutlich über den anlässlich der beim Trading Update zum 3. Quartal 2016 geäusserten Erwartungen von plus 15-18% liegt.

Anhaltend hohe Nachfrage grosser VAT Kunden aus der Halbleiterindustrie und den Displaymärkten sorgten im ganzen vierten Quartal für hohe Auftrags- und Umsatzvolumen vor allem in den Monaten November und Dezember. Üblicherweise verlangsamen sich die Aktivitäten gegen Jahresende, jedoch haben 2016 verschiedene Kunden ihre Produktion in dieser Zeit aufrechterhalten.

Als Resultat des hohen Umsatzes und den Investitionen in das zukünftige Wachstum erwartet VAT für 2016 eine bereinigte EBITDA Marge von ungefähr 31%, was dem Niveau entspricht welches bei der Publikation des Trading Update zum 3. Quartal 2016 kommuniziert wurde.

VAT wird die vollständigen Resultate des abgelaufenen Geschäftsjahres am 31. März 2017 kommunizieren.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Michel R. Gerber

Corporate Communications & Investor Relations

Telefon: +41 81 772 42 55

E-Mail: (investors@vat.ch: mailto:investors@vat.ch)

Über die VAT Group AG

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Produzent und Lieferant von hochwertigen Vakuumventilen. Vakuumventile von VAT sind erfolgskritische Komponenten für modernste Produktionsprozesse von innovativen Produkten, die in Alltagsgegenständen wie Mobilgeräten, Flachbildschirmen oder Solarpanelen verwendet werden. VAT ist unterteilt in drei Segmente: Ventile, Global Services und Industry bieten hochwertige Vakuumventile, Multi-Ventil-Module, Membranbälge sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen für eine Vielzahl von Vakuumanwendungen an. Die VAT Group ist ein Global Player mit rund 1'300 Beschäftigten und wichtigen Fertigungsstandorten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die VAT Group einen Nettoumsatz von CHF 411 Mio. Weitere Informationen: (www.vatvalve.com: http://www.vatvalve.com/).