Baar-Zug, Schweiz, 12. Januar 2017

Partners Group meldet Kundennachfragen von EUR 9.2 Mrd. und Investitionsaktivitäten in Höhe von USD 11.7 Mrd. in 2016; verwaltete Vermögen stiegen um 18% auf EUR 54.2 Mrd.; Bandbreite für Kundennachfragen in 2017 steigt auf EUR 8-10 Mrd.

EUR 9.2 Mrd. an Bruttonachfragen von Seiten der Kunden in 2016

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt von seiner globalen Kundschaft Zahlungszusagen in Höhe von EUR 9.2 Mrd. über sämtliche Anlageklassen hinweg und lag damit am oberen Ende der kommunizierten Bandbreite von EUR 8-9 Mrd. für das Gesamtjahr. Das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) lag somit zum 31. Dezember 2016 bei EUR 54.2 Mrd. (2015: 46.0 Mrd.), was einem Anstieg von 18% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.



USD 11.7 Mrd. an Investitionsvolumen über die gesamte Plattform in 2016

Mit dem Ausbau der globalen Sourcing-Aktivitäten über alle Anlageklassen der Privatmärkte hinweg, konnte Partners Group seinen selektiven Investitionsprozess weiter fortführen. Der Fokus lag dabei auf attraktiven Unternehmen sowie Immobilien und Infrastrukturanlagen mit Entwicklungspotenzial.

In 2016 wurden 3'794 Direktinvestitionen in sämtlichen Anlageklassen analysiert und lediglich 74 hiervon umgesetzt, was einer Ablehnungsrate von 98% entspricht. Die Sekundärmarktspezialisten haben Investitionsmöglichkeiten mit einem Volumen von insgesamt USD 129 Mrd. generiert und investierten in weniger als 2% hiervon. Insgesamt wurden 2016 USD 11.7 Mrd. für Kunden der Partners Group investiert, inklusive Reinvestitionen permanenter Anlageprogramme.

2016 entfielen USD 7.6 Mrd. der Investitionen (65% des Gesamtinvestitionsvolumens) auf Direktinvestitionen. Davon wurden USD 4.4 Mrd. in 33 individuelle Anlagen in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate und Private Infrastructure investiert, während USD 3.2 Mrd. in 41 Unternehmenskredite investiert wurden. Die Sekundärmarktspezialisten investierten USD 1.8 Mrd. (15%) in global diversifizierte Privatmarktportfolios, während Zahlungszusagen in Höhe von USD 2.3 Mrd. (20%) an ausgewählte Privatmarktmanager getätigt wurden, um die Direkt- und Sekundärmarkttransaktionen zu komplementieren.

Christoph Rubeli, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "In 2016 bauten wir unsere Plattform auf 930 Mitarbeiter weiter aus, um in einem volatilen Marktumfeld, das von hohen Bewertungen geprägt ist, systematisch Investitionsmöglichkeiten zu generieren und diszipliniert in diese zu investieren. Wir werden auch in 2017 an unserem selektiven Investmentprozess festhalten und eng mit unseren Portfoliounternehmen und den jeweiligen Managementteams zusammenarbeiten, um in unseren Anlagen für unsere globale Kundschaft nachhaltig Mehrwert zu schaffen."



AuM Entwicklung 2016

Neben den Kundennachfragen in Höhe von EUR 9.2 Mrd. in 2016 wurden Tail-Down Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen in Höhe von etwa EUR -2.0 Mrd. sowie Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen in Höhe von EUR -0.6 Mrd. verzeichnet. Für das Gesamtjahr beliefen sich die Negativeffekte entsprechend auf EUR -2.6 Mrd. und lagen somit innerhalb der kommunizierten Bandbreite von EUR -2.5 bis -3.5 Mrd. Zusätzliche Effekte stammten von Fremdwährungen, die sich u.a. aufgrund der moderaten Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro auf EUR +0.4 Mrd. beliefen, sowie von erfolgsabhängigen Wertsteigerungen in bestimmten Investitionsvehikeln und anderen Effekten, die einen positiven Beitrag in Höhe von EUR +1.2 Mrd. leisteten. Infolgedessen stiegen die AuM im Gesamtjahr um EUR 8.2 Mrd. an.

Die AuM teilen sich zum 31. Dezember 2016 wie folgt auf: EUR 30 Mrd. in Private Equity, EUR 9 Mrd. in Private Real Estate, EUR 9 Mrd. in Private Debt und EUR 7 Mrd. in Private Infrastructure.

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, fügt hinzu: "2016 erhielten wir eine Vielzahl Mandate von grossen und anspruchsvollen Privatmarktinvestoren für unsere Private Equity und Private Infrastructure Strategien und konnten zudem zusätzliche Kunden für unsere Kernprogramme im Kredit- und Direktgeschäft gewinnen. Unsere Kunden entschieden sich auch in 2016 ihre Allokation zu den Privatmärkten zu erhöhen und somit einen grösseren Anteil ihrer Vermögen in Anlagen zu investieren, die ein attraktiveres Risiko/Rendite-Profil gegenüber Anlagen in öffentlichen Aktien- und Anleihenmärkten aufweisen. Im vergangenen Jahr konnten wir ferner unser Angebot für beitragsorientierte Pensionskassen und private Kunden durch neue und innovative Programme ausbauen, um den spezifischen regulatorischen Anforderungen und Investitionsbedürfnissen dieser Investoren gerecht zu werden."

Starke Nachfrage auch für 2017 erwartet

Für das Gesamtjahr 2017, erwartet Partners Group einen Anstieg der Bruttonachfragen auf EUR 8-10 Mrd. (2016: EUR 8-9 Mrd.) sowie Tail-Down Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von EUR -3 bis -4 Mrd. (2016: EUR -2.5 bis -3.5 Mrd.).



