Von Helmuth Fuchs

Im Interview nimmt Ulrich Tilgner, Nahost-Experte, Autor und Journalist Stellung

zu den Ängsten in Europa und der Zukunft des Islamischen Staates zum Vermächtnis der USA in Irak und Afghanistan zu der veränderten Rolle der USA unter Donald Trump zu den Optionen der EU und den USA in Syrien, wenn Assad an der Macht bleibt zum Engagement von Russland in Syrien zur Rolle von Saudi Arabien in der Regionzur religiösen Spannung zwischen Sunniten und Schiitenzu den Möglichkeiten des Westens, Libyen oder Irak zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...